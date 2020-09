JP Morgan AM obtient le label ISR public pour deux fonds actions

(Boursier.com) — Dans le cadre de son engagement en faveur du développement de solutions d'investissement durable, J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce avoir obtenu le label public français "Investissement Socialement Responsable" (ISR) pour deux fonds actions :

-JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

-JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Le Label ISR vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en s'assurant de la transparence des processus des fonds labellisés et de l'intégration effective des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus de gestion. Il comprend une évaluation rigoureuse de la prise en compte des critères ESG et des politiques d'engagement des entreprises dans lesquelles le fonds investit ainsi que du degré de transparence dans la gestion des fonds.

Signataire des PRI des Nations Unies depuis 2007 et membre du groupe Climate Action 100+, J.P. Morgan Asset Management s'appuie sur une équipe de spécialistes de l'investissement durable qui collabore avec plus de 200 analystes de recherche à l'échelle mondiale pour intégrer en profondeur les critères ESG. J.P. Morgan Asset Management compte plus de 450 stratégies d'investissement intégrées ESG et activement gérées, représentant 2.000 milliards de dollars d'actifs (au 30 juin 2020).

Nicolas Deblauwe, Directeur Général France et Bénélux, JPMAM, explique : "L'obtention du label ISR français pour deux de nos fonds constitue une nouvelle étape importante dans le renforcement de notre démarche ESG. Cette initiative, à l'image de celle du label belge Towards Sustainability, vise à faciliter l'accès pour les investisseurs européens à nos solutions durables performantes."

Amayès Aouli, Directeur Marketing & Communications France, JPMAM, commente : "Nous continuerons de proposer des solutions d'investissement ESG innovantes dans des formats adaptés aux normes locales. La reconnaissance de nos processus de gestion accordée par le Label ISR, sur la base d'un référentiel exigeant et précis, constitue un gage de lisibilité et de transparence important pour nos clients français."

Jennifer Wu, Directrice mondiale de l'investissement responsable, JPMAM, complète : "Ce label est une reconnaissance de l'engagement continu de J.P. Morgan AM en faveur de l'investissement durable. En nous appuyant sur notre démarche mondiale d'intégration ESG, nous continuerons d'investir dans le renforcement de notre "Stewardship" des investissements ainsi que dans nos capacités de recherche et d'analyse concernant le changement climatique, tout en continuant à aider les investisseurs à poursuivre une approche soutenable de l'investissement à long terme."