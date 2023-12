JP Morgan AM lance Global Equity Premium Income UCITS ETF

(Boursier.com) — J .P. Morgan Asset Management (JPMAM) a lancé aujourd'hui JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker : JEPG), un ETF géré activement visant à offrir aux investisseurs un revenu régulier : 7-9% annualisé, versé mensuellement, combiné à une appréciation potentielle du capital avec une volatilité inférieure à celle de son indice de référence.

JEPG associe actions et stratégies optionnelles afin de trouver un juste équilibre entre rendement, risque et valorisation du capital.

La poche actions "long only" du portefeuille JEPG a été construite grâce à l'expertise de pointe de JPMAM sur les actions, ces stratégies se situent à la frontière de la gestion active et de la gestion passive et visent à surperformer les indices en exploitant la richesse de la recherche fondamentale menée en interne.

Piera Elisa Grassi et Nicolas Farserotu, les gérants de la poche actions du portefeuille JEPG, ont accès aux éclairages de plus de 90 analystes assurant le suivi d'environ 2.500 titres à l'échelle mondiale. Les deux gérants utilisent ces informations pour surpondérer de manière modérée des titres qu'ils jugent intéressants ou, à l'inverse, sous-pondérer ceux qu'ils jugent moins attractifs, par rapport à un indice, afin de construire un portefeuille de grande qualité, affichant un bêta plus faible et bien diversifié sur les plans géographique et sectoriel.

Une stratégie optionnelle est ensuite déployée dans le portefeuille... Les gérants de portefeuille Hamilton Reiner, Judy Jansen et Matthew Bensen pourront ainsi vendre des options sur indice - S&P500 et MSCI EAFE - en face de la poche du portefeuille actions long only du JEPG et utiliser les primes pour générer des revenus.

L'équipe des Solutions Structurées sur actions de JPMAM, dirigée par Hamilton Reiner, gère actuellement certaines des plus grandes stratégies optionnelles au monde, notamment la stratégie Equity Premium Income de JPMAM investie aux États-Unis, dont l'encours sous gestion s'élevait à 30 milliards de dollars au 30 novembre 2023.

En vendant des options d'achat chaque semaine, JPEG s'adapte à l'évolution des conditions de marché. En cas de forte hausse de la volatilité, par exemple, il peut générer un revenu élevé lorsque les investisseurs ont vraiment besoin de se protéger contre les fluctuations des cours.

Travis Spence, responsable de la distribution des ETF dans la région EMEA, a déclaré : "Les investisseurs recherchent toujours des niveaux de revenus élevés, mais ils veulent aussi être exposés aux marchés actions sans en subir toute la volatilité. Nous avons enregistré une croissance rapide avec nos stratégies optionnelles sur actions ces deux dernières années, et nous sommes ravis de proposer sur le marché des ETF UCITS une version "mondiale" de notre stratégie Equity Premium Income investie aux États-Unis, qui domine actuellement le marché."

Trois points

Selon Travis Spence, JEPG peut répondre aux besoins des investisseurs de trois façons :

1/Génération de revenu : JPEG offre un flux constant de revenus via des distributions mensuelles, qui peuvent compléter ou remplacer les stratégies existantes dédiées au rendement des dividendes.

2/Une solution actions prudente : Le portefeuille actions sous-jacent du fonds JEPG présente un faible bêta et une faible volatilité. Compte tenu de son approche de vente d'options d'achat, le fonds renoncera en partie à la hausse du marché actions afin de continuer à générer un revenu de 7 à 9%. Si vous êtes pessimiste à l'égard des perspectives macroéconomiques mais que vous souhaitez malgré tout vous exposer aux actions, le fonds JPEG constitue une solution prudente.

3/Une source de revenus alternative aux obligations : JEPG génère un revenu élevé, comparable aux stratégies axées sur les obligations à haut rendement, mais en s'exposant au risque actions et non au risque de duration.

JEPG, qui est admis aujourd'hui à la cotation sur le London Stock Exchange et Borsa Italiana, affichera un Total Expense Ratio de 35 points de base. L'ETF sera coté sur Deutsche Börse Xetra le 7 décembre et sur SIX le 20 décembre. le fonds JEPG offre aux investisseurs un accès à la part de distribution de la stratégie, tandis que le fonds JEGA un accès à la part de capitalisation.

Pour en savoir plus sur les stratégies ETF de JPMAM, y compris leurs profils de risque, cliquez ici. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer aussi bien à la baisse qu'à la hausse et les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l'intégralité de leur investissement initial. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels et futurs.