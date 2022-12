JP Morgan AM fête les 5 ans de sa gamme ETF UCITS

(Boursier.com) — En dépit de la forte volatilité des marchés cette année, les ETF ont enregistré une croissance continue, les ETF UCITS actifs allant même jusqu'à représenter 3% des flux depuis le début de l'année (données Bloomberg au 30 novembre 2022). De récentes enquêtes auprès des investisseurs suggèrent par ailleurs que les ETF actifs poursuivront leur progression en 2023 et au-delà...

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM), aujourd'hui le plus grand émetteur d'ETF actifs dans l'espace européen UCITS a réalisé une enquête en novembre 2022, en partenariat avec ETF Stream, afin de comprendre les attentes des acheteurs d'ETF en 2023. L'enquête, menée auprès de 59 allocateurs d'actifs en Europe, a souligné que plus de 30% d'entre eux prévoient d'augmenter la part des ETF actifs dans leurs allocations. Par ailleurs, l'enquête Future Focus de JPMAM a également révélé que 51% des investisseurs professionnels en Europe prévoient d'augmenter leur allocation d'ETF ESG actifs au cours des 5 prochaines années.

Massimo Greco, Head of EMEA Funds chez JPMAM, a déclaré : "Depuis notre arrivée sur le marché UCITS des ETF en novembre 2017, nous n'avons cessé d'élargir notre gamme d'ETF actifs et nous avons de nombreux projets pour 2023 - en particulier en matière d'ETF ESG actifs - dans un contexte où de plus en plus d'investisseurs cherchent à combiner les avantages du format ETF et de la gestion active pour répondre à leurs besoins en matière d'investissement durable."

En 2022, sept des neuf ETF UCITS lancés par JPMAM étaient des ETF actifs, incluant le premier ETF UCITS thématique de la société, le JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF (T3MP). Nos quatre ETF actions ESG (Research Enhanced Index (REI)) - lancés au cours de l'année écoulée et déclinés sur les actions de la zone euro, du Japon, de la Chine A et de l'Asie-Pacifique hors Japon, s'appuient sur les capacités des ETF actions REI actifs de la société qui représentent actuellement la plus grande offre d'ETF actions actifs en Europe. En particulier, JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (JREU) a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs au cours des deux derniers mois et compte désormais 2 milliards USD d'actifs sous gestion (au 30 novembre 2022).