JO Hambro Capital Management et l'université d'Exeter concluent un partenariat de recherche

(Boursier.com) — L 'université d'Exeter et JO Hambro Capital Management (JOHCM) annoncent un partenariat stratégique pour collaborer à de nouvelles recherches et à la formation des cadres dans les domaines du risque systémique et de la soutenabilité.

L'accord de long terme vise à améliorer la compréhension des risques systémiques mondiaux liés au changement climatique et à accroître les connaissances sur la notion de "soutenabilité" afin qu'elles soient mieux prise en compte par les comités de direction des entreprises à travers le monde.

Les chercheurs de renommée mondiale dans le domaine du climat de l'université d'Exeter et de son Global Systems Institute (GSI), dirigé par les professeurs Alexandra Gerbasi et Tim Lenton, travailleront aux côtés d'experts du secteur de JO Hambro et de Regnan, sa branche d'investissement durable.

Le partenariat a débuté par le parrainage de la conférence "Tipping Points : From Climate Crisis to Positive Transformation", une réunion mondiale qui s'est tenue du 12 au 14 septembre à l'université d'Exeter et qui a exploré les moyens d'éviter la crise climatique grâce à des points de basculement positifs.

Il comprendra également un programme de formation des cadres leur permettant d'accéder aux dernières recherches, données et formations afin d'acquérir une connaissance approfondie de la science de la durabilité.

Le professeur Tim Lenton, directeur du Global Systems Institute et titulaire de la chaire de changement climatique et de science du système terrestre à l'université d'Exeter, a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec JOHCM sur une approche systémique du risque climatique et des opportunités de transformation. Ensemble, nous cherchons à intégrer dans leurs gestions les connaissances les plus récentes sur les points de basculement climatiques dommageables et les points de basculement positifs vers la durabilité."