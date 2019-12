Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund dépasse les 200 M$ d'encours sous gestion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund (de droit luxembourgeois), géré conjointement par Hamish Chamberlayne et Aaron Scully a passé la barre des 200 millions USD d'encours sous gestion.

Les deux gérants bénéficient du soutien de la plateforme de recherche mondiale de Janus Henderson dont les analystes détiennent une profonde expertise sectorielle et régionale. La stratégie Janus Henderson Global Sustainable Equity investit depuis près de 30 ans selon une logique de développement durable. Cette nouvelle étape témoigne de la volonté de Janus Henderson de jouer un rôle central dans l'investissement socialement responsable.

Depuis 1991, l'approche ISR de Janus Henderson repose sur la conviction que les meilleures performances financières sont générées par des entreprises qui proposent des solutions répondant aux enjeux environnementaux et sociaux. Les caractéristiques financières de ces entreprises doivent être attractives et afficher par exemple une croissance régulière du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie stable.

La stratégie vise à surperformer le marché sur le long terme à travers un portefeuille d'actions mondiales investi dans 50 à 70 entreprises. Celles-ci sont sélectionnées selon cinq thèmes environnementaux (efficacité, énergie verte, gestion de l'eau, services environnementaux et transport écologique) et cinq thèmes sociaux (accès à la propriété et aux services financiers, sécurité, qualité de vie, éducation et technologies, santé), tout en respectant des critères d'exclusion stricts (armements, tabac et énergies fossiles). La stratégie adopte une approche bas carbone depuis 28 ans.

Pour récompenser ses efforts environnementaux et sociaux dans le cadre de ses activités d'investissement, le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainability Equity Fund a récemment obtenu le label ISR (investissement socialement responsable) français, le label belge Febelfin, la certification HK SFC ESG (Hong Kong) et le label allemand FNG. Janus Henderson Investors a été parmi les premières sociétés de gestion étrangères à obtenir en septembre 2017 le label ISR pour le Global Sustainable Equity Fund.

Selon Hamish Chamberlayne, Responsable des investissements socialement responsables (ISR) chez Janus Henderson Investors : "Les tendances environnementales et sociales les plus robustes transformeront l'économie mondiale au cours des années à venir. Nous voyons un lien étroit entre développement durable, innovation et croissance. Nous constatons une harmonisation grandissante entre le développement durable et les principales tendances en matière d'investissement.

L'étape que nous venons de franchir et l'obtention du label ISR français, du label belge Febelfin, de la certification HK SFC ESG (Hong Kong) ainsi que du label allemand FNG pour le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund rendent notre approche de l'investissement d'autant plus crédible."