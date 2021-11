JALA lève 6 millions de dollars

(Boursier.com) — JALA Tech PTE (JALA), la start-up indonésienne qui développe des solutions technologiques pour transformer le secteur de l'aquaculture de crevettes et en faire une industrie plus durable, annonce aujourd'hui avoir levé 6 millions de dollars auprès de Meloy Fund (un fonds américain axé sur l'amélioration des écosystèmes côtiers et géré par Deliberate Capital), de Real Tech Fund (le premier fonds de capital-risque japonais axé sur les startups disruptives, ou deep tech), et de Mirova (la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable), à travers le Fonds Althelia Sustainable Ocean1.

Les investisseurs actuels de la société comprennent HATCH (fonds basé en Norvège, à Singapour et à Hawaï), et 500 Global (opérant aux États-Unis et en Asie).