J.P. Morgan Global Alternatives et Altarea Entreprise acquièrent un ensemble immobilier de bureaux de 14.000 m(2) à Paris

J.P. Morgan Global Alternatives et Altarea Entreprise acquièrent un ensemble immobilier de bureaux de 14.000 m(2) à Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — J .P. Morgan Global Alternatives en partenariat avec Altarea Entreprise ont acquis un ensemble immobilier de bureaux de 14.000 m(2) situé entre la place Vendôme, l'avenue de l'Opéra et la rue de la Paix dans le 2ème arrondissement de Paris.

L'ensemble immobilier est composé de 7 immeubles adjacents à usage principal de bureaux, construits aux XVIIIe et XIXe siècles et bénéficiant de généreuses cours extérieures. Les actifs sont cédés libres de toute occupation pour la partie bureaux. L'ensemble immobilier bénéficie d'une accessibilité exceptionnelle par les transports en commun. Un programme de restructuration est en cours d'élaboration visant à redonner à chacun de ces bâtiments leur indépendance, à intégrer un projet paysagé et améliorer leur performance énergétique dans le respect de leur architecture originelle.

Jean-Philippe Vergnol, J.P. Morgan Asset Management Real Estate Europe, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir pu nous associer à cette occasion à un promoteur de renom, Altarea Entreprise, pour restaurer ce patrimoine parisien. Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de repositionnement d'actifs immobiliers de bureaux sur des secteurs plébiscités par les utilisateurs sur le long terme. Nous dessinons notre programme en tenant compte des nouvelles demandes formulées par les entreprises souhaitant rester dans le centre de Paris : plus de flexibilité, une grande accessibilité, des immeubles plus personnels avec des espaces verts et des services de grande qualité (espaces fitness, de co-working, stationnements vélos, etc..). Nous sommes persuadés du désir de la majorité des entreprises et de leurs collaborateurs de retrouver un environnement de travail à partager dès que les conditions sanitaires le permettront."

Olivier Petreschi, Directeur Général Altarea Entreprise, confirme : "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec les équipes de J.P. Morgan Asset Management autour d'un projet ambitieux, visant à redonner à ces hôtels particuliers leurs lettres de noblesse. Après restructuration, ces actifs illustreront pleinement les convictions d'Altarea Entreprise sur l'avenir du bureau : des immeubles centraux, des lieux de vie "mieux qu'à la maison" et intégrés à la ville."