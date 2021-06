IWire vient de boucler une levée de fonds de 34 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — iWire annonce un tour de table de 34 millions de dollars d'une série A dirigée par Noor Capital. iWire est un partenaire de longue date de Sigfox, le pionnier du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de services IoT.

Avec cette levée de fonds, un montant de 25 millions de dollars sera dédié au développement des réseaux Sigfox dans 12 nouveaux pays en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Par ailleurs, iWire entend accélérer le développement de sa filiale "iWire Technologies", spécialisée dans la production d'objets connectés. L'objectif est de distribuer ces produits technologiques sur les cinq continents, avec un focus particulier sur les marchés européens et américains.

Lancé en avril 2018, iWire construit des réseaux de communication à l'échelle nationale pour alimenter des solutions d'IoT (internet des objets). Pour cela, iWire utilise la technologie Sigfox, pionnier du réseau 0G et principal fournisseur de services IoT, depuis 2010. Le réseau IoT permet de déployer pour le compte de grandes entreprises (service publique, villes et installations intelligentes, fournisseurs de services logistiques) des solutions IoT de manière rapide, rentable et hautement évolutive...