Ivanhoé Cambridge signe un bail avec l'École supérieure de la banque sur l'immeuble HUB 24 7 à Nanterre

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l'immobilier, est fier d'annoncer la signature avec l'École supérieure de la banque d'un bail portant sur plus de 4.000 m(2) dans l'immeuble de bureaux HUB 24 7, situé à Nanterre Coeur Université.

L'École supérieure de la banque accompagne les entreprises du secteur bancaire, de l'assurance, de la finance dans la formation et la certification de leurs collaborateurs, à chaque étape de leur carrière : intégration professionnelle de jeunes collaborateurs (alternance), puis évolution des compétences aux différents stades de l'itinéraire professionnel (acquisition des fondamentaux, perfectionnement, développement de l'expertise, etc.). Présente dans 25 pays, l'École supérieure de la banque s'appuie sur 250 collaborateurs et 2.800 intervenants, professionnels et experts du secteur.

"La volonté de l'École supérieure de la banque d'intégrer les locaux de HUB 24 7 recoupe trois raisons principales. La volonté tout d'abord de rassembler notre siège et notre Campus francilien au sein d'un même lieu. Ensuite, pouvoir proposer à nos collaborateurs et à nos apprenants un environnement de travail moderne et dynamique. Enfin, nous souhaitions évoluer vers du flex office pour les collaborateurs du siège et les locaux de HUB 24 7 nous le permettent parfaitement grâce aux deux plateaux que nous occuperons. Nous sommes, pour toutes ces raisons, ravis d'arriver en avril 2023", indique Eric Depond, Directeur général de l'École supérieure de la banque.

HUB 24 7 est situé au pied de la nouvelle gare de Nanterre Université accueillant le RER A et la ligne L du Transilien et dans le prolongement de la Défense et des Terrasses de l'Arche. Au coeur d'un quartier mixte doté de nombreux commerces, HUB 24 7 s'inscrit parfaitement dans ce nouveau pôle de vie et écoquartier. Imaginé et conçu par le cabinet d'architectes François Leclercq, l'immeuble dispose de larges plateaux lumineux et de terrasses végétalisées. Au sein d'un quartier vertueux énergétiquement, HUB 24 7 bénéficie de caractéristiques environnementales élevées (BREEAM Europe "niveau excellent"), des certifications NF HQE Bâtiments Tertiaires "Passeport Exceptionnel" ainsi que du label BEPOS-Effinergie.

"Nous sommes ravis d'accueillir l'École supérieure de la banque sur HUB 24 7 et de mettre à leur disposition des espaces efficients, alliant flexibilité, bien-être, performance énergétique et respect de l'environnement. La signature de ce bail démontre notre capacité à concrétiser des projets complexes, dans un marché locatif difficile " commente Audrey Camus, vice-présidente, Développement et gestion d'actifs, Europe chez Ivanhoé Cambridge. "Cette opération conforte aussi notre vision des environnements de travail de nouvelle génération, flexibles et centrés sur les utilisateurs."

Ivanhoé Cambridge a été conseillé dans cette transaction par BNP Paribas Real Estate. L'École supérieure de la banque a été conseillée par Elements Real Estate.