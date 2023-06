Ivanhoé Cambridge signe un bail avec Banque Palatine sur l'immeuble Joya à Val de Fontenay

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge est fière annonce la signature avec la Banque Palatine d'un bail portant sur plus de 7.000 m(2), dans l'immeuble de bureaux Joya, situé à Val de Fontenay.

Filiale du groupe BPCE, Banque Palatine, banque des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et banque privée, est aux côtés des entrepreneurs sur les plans professionnel et personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des ETI. Son réseau composé de 26 agences "Entreprises & Banque Privée" et de ses quatre agences à distance "Banque Palatine Premium", en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle de marchés...) accompagne aujourd'hui plus de 13.000 entreprises et plus de 50.000 clients Banque Privée.

"En choisissant Joya comme nouveau siège de la Banque Palatine, nous traçons un chemin d'avenir à horizon 2030 pour notre banque, déclare Didier Moaté, Directeur Général de la Banque Palatine. Joya incarne pleinement notre engagement d'excellence, que ce soit en matière de responsabilité? environnementale ou de qualité? de vie au travail pour les collaborateurs et collaboratrices de la Banque Palatine. Il illustrera pleinement nos valeurs de progrès, d'innovation et de bien vivre ensemble au service de l'Excellence que nous devons à nos clients. Joya devient désormais ce lieu symbolique du lien entre notre héritage de maison de banque et notre avenir."

Joya est situé dans le premier hub de transports de l'est parisien, à trois minutes à pied de la gare de Val de Fontenay desservie par les RER A et E et, à terme, par les lignes 1 et 15 du métro, ainsi que par la ligne T1 du tramway.

Cette localisation au coeur du premier pôle tertiaire de l'est parisien donne à l'immeuble une connexion privilégiée avec les grands pôles parisiens.

Conçu par le cabinet d'architecture ECDM, Joya propose à ses occupants tous les services nécessaires à une expérience de travail stimulante et moderne (notamment un food-court, une boulangerie, une brasserie italienne, une conciergerie Mökki, un espace fitness, un auditorium, des salles de réunion mutualisées, des espaces de travail collaboratifs), des jardins et des patios végétalisés ainsi que des terrasses accessibles qui en font un lieu de travail et de collaboration idéal. S'inscrivant dans une démarche environnementale forte tant en construction qu'en exploitation, Joya bénéficie des certifications et labels suivants : BREEAM "Niveau Excellent", HQE Niveau Excellent et Effinergie+. L'immeuble bénéficie également du label OsmoZ, garant de la qualité de vie au travail que Joya propose.

"Nous sommes ravis d'accueillir Banque Palatine sur Joya et de mettre à leur disposition des espaces hyperconnectés, alliant flexibilité, bien-être et performance environnementale, commente Audrey Camus, vice-présidente principale, Gestion d'actifs et Développement, Europe chez Ivanhoé Cambridge. Cette signature, dans un marché locatif difficile, témoigne de la pertinence des bureaux pour les grands utilisateurs. Elle conforte aussi notre vision des espaces de travail de nouvelle génération, flexibles et centrés sur les besoins et les attentes des occupants."

Ivanhoé Cambridge a été conseillée dans cette transaction par CBRE et le cabinet GALM.