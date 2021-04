Ivanhoé Cambridge s'engage à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille en 2040

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge annonce un programme ambitieux visant à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille international en 2040. Face à l'urgence climatique, et parce que le secteur de l'immobilier et de la construction représente près de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la société accélère sa stratégie de décarbonation.

La portée de cet engagement concerne les 5 continents sur lesquels Ivanhoé Cambridge détient ses propriétés, en exclusivité ou au travers de partenariats, soit aujourd'hui environ 800 propriétés de classes d'actifs variées : immeubles de bureaux, bâtiments logistiques, centres commerciaux, unités résidentielles et hôtels.

"Nous sommes convaincus qu'il est de notre devoir de créer un impact positif sur l'environnement, à la fois en tant qu'acteur mais également en tant qu'influenceur auprès de notre écosystème, a déclaré Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge. Nous considérons que cet engagement constitue une stratégie de création de valeur, et notre démarche vient également renforcer la résilience de nos actifs, car les investissements durables seront plus rentables à long terme. En droite ligne avec la mission d'Ivanhoé Cambridge d'avoir un impact positif sur les communautés où nous sommes présents, notre démarche environnementale participera significativement à l'amélioration de la qualité de vie des utilisateurs."

Sur ses propriétés, Ivanhoé Cambridge agit de manière proactive sur deux fronts inversement corrélés : d'une part, les risques physiques provoqués par les changements climatiques, et d'autre part les risques et opportunités liés à la transition vers une économie bas carbone. Ainsi, la société prend-elle l'engagement d'atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d'ici 2040.

En 2025, un premier jalon de réduction de 35% de notre intensité carbone devrait être atteint par rapport à 2017, date à laquelle cette trajectoire avait été entamée avec succès, avec une réduction de près de 20% déjà atteinte en 2020.

Par ailleurs, Ivanhoé Cambridge augmentera ses investissements sobres en carbone de plus de CAD6 milliards (4 milliards d'euros) d'ici 2025 par rapport à 2020. Depuis 2017, les investissements sobres en carbone de la société ont déjà progressé de près de 200%, soit CAD14,6 milliards (9,73 milliards d'euros) (au 31 décembre 2020). Ces bons résultats permettent d'ores et déjà à Ivanhoé Cambridge d'accroître et de diversifier ses financements verts, dont les conditions sont en partie liées à l'intensité carbone de ses actifs.

Enfin, à partir de 2025, la société s'engage à ce que tous ses projets de développement soient net-zéro carbone. Les équipes travailleront au cours des prochaines années sur la prise en compte du carbone associé à la construction des bâtiments, notamment en lien avec les matériaux utilisés.