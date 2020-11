Ivanhoé Cambridge renforce son exposition en logistique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge a acquis en blanc, auprès de Catella Logistic Europe, une plateforme logistique de 36.000 m(2) située à Roye (Hauts-de-France), le long de l'autoroute A1 sur la dorsale entre Paris et Lille, avec une livraison prévue au Q4 2021. Ce site pourra également recevoir une messagerie de 5 600 m(2) en complément du bâtiment principal pour des activités de transport/logistique pour l'industrie, la distribution et le e-commerce.

En février 2020, Ivanhoé Cambridge avait fait l'acquisition de Hub & Flow, un portefeuille d'actifs logistiques au sein des principaux hubs parisiens et lyonnais (lire le communiqué). L'ajout de ce nouvel actif portera ainsi le portefeuille Hub & Flow à 18 actifs pour un total de 466 000 m(2).

Au coeur d'un parc logistique déjà établi, le nouvel entrepôt de Roye bénéficiera d'une excellente visibilité de l'autoroute A1 et d'un emplacement stratégique à mi-distance (1h10) entre Paris et Lille et à 50 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle. Outre la fiscalité attractive du territoire, cette localisation se distingue également par sa situation donnant accès à un bassin d'emploi de qualité.

Dans un contexte de fort développement des activités logistiques partout dans le monde, la plateforme sera ainsi en mesure de s'adresser à un bassin de 50 millions de consommateurs européens dans un rayon de 300 km avec une fluidité exceptionnelle.

Cette plateforme de dernière génération (classe A) bénéficiera de caractéristiques environnementales élevées (BREEAM Very Good) et pourra accueillir jusqu'à deux utilisateurs. Bâtie sur une ancienne friche industrielle, elle contribue à l'objectif national de zéro artificialisation nette du territoire fixé par le Plan Biodiversité, tout en favorisant l'économie circulaire du fait du recyclage des matériaux issus de la déconstruction. Catella Logistic Europe en assurera la réalisation, marquant ainsi le début d'un partenariat avec Ivanhoé Cambridge autour d'une stratégie commune de développement pan-européen.

Le Groupe Panhard, qui supervise déjà l'Asset Management de ce portefeuille, poursuivra sa mission sur ce nouvel entrepôt.

"Cette nouvelle opération s'inscrit dans le cadre des ambitions d'expansion du portefeuille logistique d'Ivanhoé Cambridge en Europe continentale. L'acquisition de la plateforme de Roye contribuera notamment à renforcer la complémentarité géographique de Hub & Flow", commente Arnaud Malbos, Directeur des investissements pour l'Europe, Ivanhoé Cambridge