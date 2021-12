Ivanhoé Cambridge renforce sa plateforme logistique Hub & Flow

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge annonce l'acquisition d'une nouvelle plateforme logistique à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, auprès de Faubourg Promotion (Groupe IDEC). Idéalement situé au coeur d'une zone industrielle, l'actif d'une surface totale de plus de 92.000 m(2) bénéficiera d'un positionnement stratégique et très recherché sur la dorsale européenne, au carrefour de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Entièrement neuf, cet entrepôt logistique est développé en trois tranches.

Les deux premières tranches, représentant un total de 68.600 m(2), ont d'ores et déjà été livrées et louées au groupe Adéo (Leroy Merlin), troisième groupe mondial de vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration. La troisième tranche, d'une surface de 23.648 m(2), sera livrée d'ici mi-2023.