Ivanhoé Cambridge livre les bureaux des Tours DUO au Groupe BPCE

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l'immobilier, est fier d'annoncer la livraison des bureaux des Tours DUO au Groupe BPCE. Imaginées par l'architecte Jean Nouvel, les Tours DUO enrichissent le patrimoine architectural parisien en proposant aux visiteurs du monde entier un nouveau panorama à l'Est de la capitale. Ce projet novateur a remporté en avril 2012 le concours organisé par la Mairie de Paris, a obtenu son permis de construire en septembre 2015 et les travaux ont été lancés en mars 2017.

Les Tours DUO ont été développées par Ivanhoé Cambridge et concrétisées avec Natixis Assurances, en tant que co-investisseur, et avec le Groupe BPCE en tant que locataire. Hines France, maître d'ouvrage délégué et partenaire de longue date d'Ivanhoé Cambridge en France et outre-Atlantique a accompagné ce projet. La construction a été assurée par Bateg, filiale de VINCI Construction France, associé à Vinci Énergies, Permasteelisa et Otis, avec Artélia comme maître d'oeuvre général.

Situées à deux pas de la Seine, les deux tours - 180 mètres et 39 étages pour DUO Est et 122 mètres et 27 étages pour DUO Ouest - développent plus de 106.000 m(2) dont plus de 97.000 m(2) de surfaces dédiées aux bureaux. Véritable continuum entre les villes de Paris et d'Ivry, elles fixent un nouveau repère urbain pour l'un des pôles majeurs du Grand Paris. Ces tours s'élèvent au-dessus du périphérique parisien, à l'entrée du quartier Bruneseau dans le 13ème arrondissement de Paris, à proximité des grandes universités parisiennes, de la Bibliothèque Nationale de France et de la station F.

Audrey Camus, Vice-présidente, développement et gestion d'actifs Europe d'Ivanhoé Cambridge commente : "Les Tours DUO illustrent parfaitement la capacité d'Ivanhoé Cambridge à valoriser de nouveaux territoires urbains dans des quartiers en pleine régénération, tout en créant des espaces de vie en phase avec l'évolution des besoins des occupants. Nous sommes heureux d'en remettre les clés au Groupe BCPE, étape majeure d'une aventure collective de plusieurs années. Au total ce sont près de 10.000 personnes qui se sont relayées sur ce chantier majeur et qui ont su relever les nombreux défis architecturaux, techniques et conjoncturels."