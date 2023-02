Ivanhoé Cambridge et Mapletree lancent une plateforme d'investissement immobilier en Inde

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l'immobilier, et Mapletree, une société internationale spécialisée dans la promotion immobilière, le capital-investissement et la gestion immobilière qui s'est engagée en faveur du développement durable, ont annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique visant à lancer une nouvelle plateforme d'investissement, dont la capacité d'investissement s'élèvera à plus de 2,5 milliards CAD (environ 2,5 milliards SGD, ou 2,3 milliards d'euros), qui permettra de développer, d'acquérir et d'exploiter des espaces de travail destinés au secteur des technologies en Inde. Des propriétés et des projets ont déjà été identifiés pour répondre à cette ambition.