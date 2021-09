Ivanhoé Cambridge entreprend le redéveloppement de Stonecutter Court

Crédit photo © Dylan Martinez

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l'immobilier, entreprend le redéveloppement de Stonecutter Court afin de créer des espaces de bureaux de nouvelle génération répondant aux besoins et aux aspirations des utilisateurs, et d'offrir un environnement favorable aux stratégies d'attraction des talents et de rétention des clients. De plus, sous réserve de l'obtention des autorisations usuelles des autorités de la concurrence, Ivanhoé Cambridge établira un partenariat avec Allianz Real Estate, agissant pour le compte d'Allianz, via une nouvelle joint-venture à 50/50.

Cette collaboration verra les deux partenaires développer une nouvelle génération de bureaux à Londres. Après les travaux, le nouvel immeuble comptera parmi les meilleurs au monde dans sa catégorie et conviendra aux utilisateurs en quête d'espaces de bureaux de grande qualité, expérientiels et flexibles.

Ivanhoé Cambridge a signé un premier bail de grande envergure avec Travers Smith, le cabinet d'avocats britannique de premier plan. Travers Smith s'est engagé sur un bail de 15 ans sur près de 15.000m(2). L'emménagement est prévu pour le premier trimestre 2025.