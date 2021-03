Ivanhoé Cambridge annonce un partenariat stratégique avec Fifth Wall

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge annonce un partenariat stratégique avec Fifth Wall, la plus grande firme de capital-risque axée sur les technologies destinées au secteur immobilier. Ivanhoé Cambridge et Fifth Wall sont toutes deux convaincues que leur partenariat va accélérer l'adoption et l'innovation technologiques d'Ivanhoé Cambridge à l'échelle de son portefeuille.

À ce jour, Ivanhoé Cambridge a aussi engagé 85 M$ US dans quatre fonds de Fifth Wall axés sur les réponses technologiques face à l'urgence climatique, le commerce de détail et la technologie du secteur immobilier en Amérique du Nord et en Europe, et elle est la première à investir dans le fonds de Fifth Wall dédié à la technologie climatique.

"Ce partenariat stratégique cadre parfaitement avec notre vision d'investissement et va nous permettre de créer de la valeur, tout en accélérant le déploiement de solutions technologiques dans l'ensemble de notre portefeuille, a déclaré Sylvain Fortier, chef de l'investissement et de l'innovation d'Ivanhoé Cambridge. Il va nous donner un accès direct à des entreprises et des perspectives sur les tendances émergentes dans la proptech."

Fifth Wall, qui a environ 1.7G$ d'engagements et de capitaux sous gestion dans de multiples stratégies, emploie le modèle consistant à travailler avec des partenaires stratégiques limités dans le capital-risque, et 65 des plus importants propriétaires, exploitants et promoteurs immobiliers de 15 pays ont investi à ce jour dans un ou plusieurs des fonds de Fifth Wall.

Fifth Wall a aussi identifié et investi dans un grand nombre d'entreprises en proptech parmi les plus prestigieuses et fructueuses. L'expérience en matière d'investissement et le réseau de Fifth Wall fourniront des connaissances uniques et un accès direct à des solutions technologiques qui permettront à Ivanhoé Cambridge de renforcer et d'accélérer sa transformation technologique et axée sur les services.

"Les propriétaires immobiliers considèrent qu'investir dans la technologie et l'innovation est compliqué et que tout faire en interne représente un défi, mais que cela est absolument impératif pour l'avenir de leurs activités, a indiqué Brendan Wallace, cofondateur et associé délégué de Fifth Wall. Nous sommes ravis de faire équipe avec Ivanhoé Cambridge et profondément impressionnés par sa perception holistique l'étendue des opportunités à la croisée de l'immobilier et de la technologie, comme le reflète son investissement de 85 M$ dans toutes les stratégies de Fifth Wall, notamment la technologie climatique, le commerce de détail et la technologie immobilière en Amérique du Nord et en Europe. La proptech n'est plus un créneau; c'est à présent l'une des plus importantes catégories de capital-risque et elle transforme l'industrie immobilière. L'engagement de taille d'Ivanhoé Cambridge dans Fifth Wall montre à quel point elle a compris l'importance qu'a prise la proptech. C'est également inspirant pour Ivanhoé Cambridge d'être la première à investir dans le fonds de Fifth Wall dédié à la technologie climatique, et j'espère que son engagement audacieux dans ce fonds va inciter d'autres propriétaires immobiliers à commencer à investir dans la technologie climatique et à financer la recherche-développement nécessaire pour décarboniser l'industrie immobilière."