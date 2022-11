Ivanhoé Cambridge annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Sydney

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l'immobilier, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Sydney, en Australie. La société souhaite ainsi consolider ses relations avec ses partenaires dans ce pays, où elle a réalisé plusieurs investissements importants au cours des dernières années dans les secteurs de la logistique, du résidentiel, des sciences de la vie et des immeubles à usages mixtes.

Ce nouveau bureau, dont l'ouverture a eu lieu en présence de Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge, s'inscrit dans la stratégie de développement d'Ivanhoé Cambridge en Asie-Pacifique et témoigne de sa volonté de renforcer ses investissements sur les principaux marchés de la région, à Singapour, en Australie, en Inde et au Japon.