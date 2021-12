ITK annonce une levée de fonds de 10 millions d'euros

(Boursier.com) — ITK , spécialiste de l'agri-intelligence pour une agriculture durable et décarbonée, annonce une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès d'EDF Pulse Holding, véhicule d'investissement du groupe EDF, de Starquest Capital, son actionnaire historique ainsi que de la BNP et la Banque Dupuy de Parseval (Groupe Banque Populaire du Sud).

Dirigée par Aline Bsaibes depuis 2019, ITK conçoit et développe des solutions de modélisation agronomique et d'intelligence artificielle pour une agriculture plus performante et moins émettrice de gaz à effet de serre.