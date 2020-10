ISR : LBPAM poursuit la labellisation de ses fonds

(Boursier.com) — LBPAM poursuit la labellisation de ses fonds avec l'ambition d'être, fin 2020, le 1er gérant français avec 100% de ses fonds ouverts labellisés ISR.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) confirme son engagement en faveur d'une finance responsable et annonce :

- L'obtention de 19 Labels ISR supplémentaires, atteignant ainsi 89% de son objectif de bascule des fonds ouverts éligibles au label ISR dont deux fonds originaux Chine et Emergents

- Le renforcement de sa stratégie d'investissement durable sur l'expertise Dette privée infrastructure

- La publication de la nouvelle formule de son rapport Loi Transition Energétique

"Fidèle à son engagement, La Banque Postale Asset Management réaffirme, avec cette nouvelle vague de labellisation, sa détermination à proposer à ses clients une gamme 100% Investissement Socialement Responsable d'ici la fin de l'année. Nous continuons à renforcer notre méthodologie en matière d'intégration ESG pour l'ensemble de nos classes d'actifs, comme récemment en matière de dette infrastructure. Nous nous réjouissons des récentes évaluations des PRI nous octroyant pour la deuxième année consécutive la note la plus élevée pour le module Stratégie & Gouvernance" a déclaré Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de La Banque Postale Asset Management (LBPAM).

Nouvelle série de labellisations

En avril 2018, le groupe La Banque Postale annonçait l'engagement de LBPAM à devenir le premier gérant généraliste français ayant 100% de sa gamme de fonds en Investissements Socialement Responsables en 2020. Pour assurer la bascule ISR de ses encours, LBPAM a choisi un référentiel clair et exigeant, celui du Label public ISR.

Dans ce contexte, La Banque Postale Asset Management a obtenu, le 15 juillet dernier, 19 Label ISR pour le compte de 16 fonds ouverts, dont deux fonds institutionnels, et trois fonds dédiés. Cette nouvelle vague porte le nombre total de fonds ayant obtenu le Label ISR à 89 fonds, représentant 36 milliards d'encours labellisés à fin août 2020.

La Banque Postale Asset Management confirme ainsi son statut de premier acteur en nombre de fonds labellisés ISR et atteint 89% de son objectif de bascule des fonds ouverts éligibles au label ISR. Par ailleurs, 67% des encours à fin août 2020 de LBPAM prennent en compte les critères extra-financiers dans leur analyse et la construction du portefeuille, portant à 150 milliards d'euros la gestion en investissements responsables.

Cette nouvelle vague de labellisation fait la part belle aux FCPE et aux fonds diversifiés, et compte notamment deux fonds originaux : le fonds LBPAM ISR Actions Croissance Chine et le 1er fonds multigestion émergents labellisé ISR, LBPAM ISR Multi Actions Emergents.