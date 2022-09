ISAI lance un fonds de Growth Lending

(Boursier.com) — ISAI innove avec une offre de financement non-dilutif pour les sociétés du digital à travers son nouveau fonds : "ISAI Growth Lending I". ISAI consolide ainsi son positionnement de référence sur le marché du financement privé de la Tech en France.

Marché mature aux Etats-Unis et qui émerge à peine en France, le Growth Lending consiste à proposer à des start-ups et scale-ups des financements flexibles et non-dilutifs leur permettant de poursuivre leur croissance tout en limitant la dilution des actionnaires.

Ces financements "sur-mesure" ont vocation à répondre à des besoins variés : croissance organique ou externe, bridge vers un prochain tour de financement, une sortie ou la rentabilité, réorganisation actionnariale, etc. Principalement sous forme d'obligations avec BSA (Bons de Souscription d'Actions), ces financements proposent un profil de remboursement et une maturité adaptés à la situation et à la trajectoire de rentabilité de chaque société.

"L'offre disponible en France est aujourd'hui très insuffisante et les entrepreneurs sont souvent contraints de se financer exclusivement en equity ou auprès d'acteurs anglo-saxons pas toujours en ligne avec leurs attentes. Alors que l'environnement du capital-risque se tend, une telle offre permet aux entrepreneurs de mieux rester en contrôle de leur destin" indique Jean-David Chamboredon, Président et co-fondateur d'ISAI.