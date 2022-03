Iron Bodyfit réalise une levée de fonds de 1,6 ME

(Boursier.com) — L 'enseigne française Iron Bodyfit, leader sur le marché du bien-être par électrostimulation (EMS) avec ses 96 studios en France, poursuit sa levée de fonds initiée en 2021.

Objectifs : poursuivre le développement du concept sur le territoire américain et améliorer le processus d'accompagnement où l'enseigne est déjà installée.

Son concept lancé en 2015 associant l'électrostimulation musculaire (EMS) et l'accompagnement personnalisé séduit toujours plus d'adeptes. En 2021, Iron Bodyfit a ouvert pas moins de 41 nouveaux studios et en 2022, 40 ouvertures sont prévues.