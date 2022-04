Iroko ZEN procède à deux nouvelles acquisitions en Espagne pour 13,7 ME

(Boursier.com) — Supermarchés , bureaux loués à l'Etat et désormais entrepôts, Iroko ZEN devient de plus en plus actif sur le marché de l'investissement immobilier en Espagne avec deux nouvelles acquisitions dans le cadre de "sale and lease back" d'une durée d'engagement ferme de 10 ans.

Le premier actif se situe à Azuqueca de Henares, à 45 km à l'est de Madrid dans la zone industrielle en pleine expansion de Miralcampo où sont installées des sociétés telles que Prologis, Mercedes-Benz, MRW ou bien encore Carrefour. L'actif bénéficie d'une bonne desserte autoroutière avec une excellente visibilité depuis l'autoroute A2 et d'un accès par le train avec la gare d'Azuqueca à environ 1 km.

Le deuxième actif se situe au nord de Bilbao, en plein pays basque, dans le parc industriel de El Abra. Bilbao est l'une des villes les plus importantes d'Espagne pour l'activité industrielle, facilitée grâce à l'accès de l'autoroute A1, une liaison de transport clé entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe. La zone accueille des sociétés comme Caterpillar ou MAN Trucks. La gare de Gallarta est à 200 mètres.