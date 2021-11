Iroko ZEN : deuxième investissement en Espagne

(Boursier.com) — Moins d'un an après son lancement, Iroko ZEN vient de finaliser son deuxième investissement en Espagne dans le prolongement du supermarché DIA à Barcelone en juin dernier.

Cette acquisition porte à nouveau sur un supermarché DIA sous la marque "La Plaza" à Aviles dans la communauté autonome des Asturies.

Cette région se situe au Nord-Ouest de l'Espagne et regroupe plus d'un million d'habitants. Aviles est la 3ème ville des Asturies et accueille le 2ème port après celui de Gijon. L'actif se situe en plein centre-ville dans un environnement résidentiel, dense, et commercial, à proximité des enseignes Zara, Massimo Dutti ou Casa.