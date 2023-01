Iroko Zen affiche un taux de distribution (TD) supérieur à 7%,

(Boursier.com) — Pour la deuxième année de suite, Iroko Zen a un taux de distribution (TD) supérieur à 7%, après le 7,10% de TD 2021. Cela lui permet, une nouvelle fois, de faire partie des meilleures SCPI du marché...

Cette performance est notamment permise par :

-Une maximisation des encaissements de loyers : 100% des loyers ont été recouvrés en 2022, la SCPI Iroko Zen a perçu plus de 5,5 millions d'euros de loyers au titre de l'année 2022. Signe d'une gestion locative rigoureuse et d'une bonne sélection des locataires.

-Un engagement long terme des locataires : les locataires sont engagés en moyenne sur plus de 7 années fermes (WALB : 7.4), soit jusqu'en 2030. De quoi aborder sereinement les prochaines échéances de la SCPI.

-Une diversification à l'étranger : 46% des loyers d'Iroko Zen sont issus d'immeubles situés à l'étranger. Iroko Zen est présente dans 5 pays (Irlande, Espagne, Pays-Bas, Allemagne et France).