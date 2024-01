Iroko Zen affiche plus de 7% de rendement

(Boursier.com) — Bien que l'année 2023 ait été marquée par des perturbations sur le marché immobilier, Iroko Zen démontre une résilience remarquable en affichant de très bons résultats.

La campagne de fin d'année a confirmé la tendance pressentie en septembre 2023. En effet, les expertises indépendantes principalement menées par Cushman & Wakefield sur 100% des actifs montrent que le patrimoine récent, granulaire et diversifié de la SCPI fait plus que résister à cette crise. Au 31/12/2023, le prix de part d'Iroko Zen présente ainsi une décote puisque la valeur de reconstitution est de 209,43 euros (vs. une valeur d'achat à 200 euros).

Un rendement au-delà de 7% pour la troisième année consécutive

Depuis sa création, Iroko Zen a battu son objectif non garanti de 5,50% et dépassé les 7% de Taux de Distribution. Le taux de distribution 2023 (définition ASPIM) de la SCPI Iroko Zen s'établit à 7,12%. Compte tenu du contexte immobilier actuel et de sa dynamique de collecte soutenue, la SCPI a toutes les cartes en main pour continuer sur cette voie en 2024. Pour rappel, les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Européenne convaincue, Iroko Zen est une SCPI diversifiée

En 2023, Iroko Zen a accueilli 6.200 nouveaux épargnants qui ont confié 254 millions d'euros d'épargne pour une capitalisation totale de plus de 467 ME. Cette collecte dynamique a permis à la SCPI d'être un acteur actif sur les marchés immobiliers européens et de faire 38 acquisitions, pour 8 millions d'euros en moyenne. Et surtout de renforcer ses positions à l'étranger, en passant de 46% à 56% de patrimoine situé hors France, en Allemagne, en Espagne, en Irlande et aux Pays-Bas. L'occasion d'intensifier encore davantage sa diversification.

À contre-courant de son marché, Iroko Zen a profité du contexte immobilier pour saisir des opportunités inédites. Les acquisitions de 2023 représentent un peu plus de 60% du patrimoine actuel d'Iroko Zen, entraînant ainsi une hausse potentielle de la performance de la SCPI. Ses équipes continuent de sourcer des dossiers d'investissement très compétitifs sur toutes les classes d'actifs et sur tous les marchés d'Europe de l'Ouest.