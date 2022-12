IRIS lève un nouveau fonds early stage de 150 ME

(Boursier.com) — IRIS , investisseur européen leader en capital-risque et capital développement, annonce le premier closing de son nouveau fonds de 150 ME dédié à l'amorçage et à la série A en France et en Allemagne. Il s'agit du quatrième fonds Early stage levé par l'équipe Venture d'IRIS.

IRIS Venture IV est soutenu par les investisseurs historiques d'IRIS dont Orange, Publicis et Bpifrance aux côtés de nouveaux souscripteurs : family offices européens, entrepreneur.e.s de la tech et fondateurs de sociétés en portefeuille tels que Fred Potter, fondateur de Netatmo, Yannis Yahiaoui, cofondateur de Adot, Amirhossein Malekzadeh, cofondateur de Logmatic, Grégoire Delpit, cofondateur de ProcessOut, Patrick Asdaghi, fondateur de FoodCheri ou Adrien Nussenbaum, cofondateur de Mirakl.

"Ce nouveau fonds dédié au Seed et à l'Early stage s'inscrit dans la continuité de notre stratégie de sélection, accompagnement et soutien à la croissance de plateformes technologiques uniques, développées par des fondateurs/trices hors du commun expert.e.s de leur marché. Pour le déployer, nous avons consolidé notre équipe d'investisseur.e.s de nouveaux membres qui incarnent nos valeurs et nos méthodes. Après avoir soutenu des sociétés tech ambitieuses comme Netatmo, Shift Technology, Exotec, Virtuo, Yubo, LeanIX, Staffbase, SurePay ou Talon.on, nous avons hâte de continuer à financer une nouvelle génération d'entrepreneur.e.s du logiciel, des FinTech, de l'IA, de la logistique et de la robotique, ainsi que la prochaine génération d'innovations", affirme Julien-David Nitlech, Managing Partner chez IRIS.

L'équipe Venture d'IRIS investit des tickets allant de 1 à 8 ME, dans des entreprises technologiques en Europe, et plus particulièrement de France et d'Allemagne, où est établie son équipe d'investissement. La clôture de ce nouveau fonds est prévue pour fin 2023.