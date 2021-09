IRBIS FINANCE lance la nouvelle version de l'outil IRBIS MAP

(Boursier.com) — IRBIS FINANCE, le spécialiste des produits structurés sur mesure au service des professionnels de l'épargne dévoile la nouvelle version de son outil IRBIS MAP. Lancé en 2015, IRBIS MAP est le premier agrégateur de produits structurés sur le marché.

Cet outil 100% digital et intuitif offre à ses utilisateurs une vue d'ensemble des produits structurés détenus en portefeuille - quel que soit l'émetteur et le distributeur - avec un suivi des performances, des valorisations et une analyse des risques.