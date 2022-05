IQ-EQ renforce sa présence en France

(Boursier.com) — IQ -EQ, groupe mondial de services aux investisseurs et société du portefeuille d'Astorg, annonce ce jour que deux de ses entreprises françaises, Peru & Partners et Conseil Expertise & Synthèse (CE&S), changent de nom pour devenir IQ-EQ. Ce rapprochement stratégique est une étape importante dans la trajectoire de croissance du groupe sur le marché français.

Le regroupement de ces entreprises sous la marque IQ-EQ forme une offre complète et unique sur le marché français et permet à IQ-EQ France de devenir l'un des leaders dans la prestation de services aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs. Cette offre complète s'articule autour de quatre pôles clés, dont les trois premiers sont :

-Gestion de fonds, y compris les services de titrisation

-Services d'administration de fonds, d'évaluation et d'externalisation de la direction financière

-Les services aux entreprises

Réunies, ces lignes de services forment un one-stop-shop unique à destination des gestionnaires d'actifs, des investisseurs et entrepreneurs sur le marché.

Le quatrième pôle, constitué des services fiduciaires, restera sous la marque Equitis qui fait partie d'IQ-EQ, en raison de sa force et de sa longévité sur le marché. Equitis est largement reconnu comme l'un des pionniers des services fiduciaires en France.

IQ-EQ France rassemble désormais une équipe hautement expérimentée de plus de 100 experts, disposant souvent d'une expérience de plus de 15 ans dans leur secteur.

Anne-Marie Costet, CEO d'IQ-EQ France, commente : "À l'heure où le secteur de l'investissement alternatif est en plein essor, le regroupement de nos activités ici en France, ainsi que notre investissement continu dans la technologie et l'acquisition de talents, reflètent l'ampleur et l'ambition que porte le groupe pour le marché français. Il s'agit d'un jour important pour les activités françaises car il nous permet d'aller à la rencontre de nos clients et futurs clients avec une équipe unifiée, dotée d'un champ de compétences étoffé et d'une expertise des plus pointues. Grâce à ce savoir-faire et à la grande attention portée à ses clients, notre équipe se voit renforcée par le réseau mondial d'IQ-EQ, faisant de notre offre aux investisseurs et aux gestionnaires d'actifs l'une des plus complètes du marché. Je peux dire avec confiance que le futur d'IQ-EQ France est très prometteur".