iPaidThat lève 8 ME

(Boursier.com) — iPaidThat , la start-up qui simplifie la gestion de la comptabilité aux entreprises, réalise une deuxième levée de fonds de 8 millions d'euros, auprès de Bpifrance, Truffle Capital et Adélie. Ce nouveau tour de table permettra à iPaidThat de renforcer sa position de leader en France et de conquérir de nouveaux marchés en Europe. Depuis 2017, iPaidThat soulage les dirigeants de TPE et PME, de la gestion comptable et financière, grâce à sa suite logicielle simple, innovante et très intuitive. Surtout, la start-up leur offre un véritable cockpit pour piloter efficacement leur entreprise et guider leurs décisions. En leur redonnant la main sur leurs données financières, iPaidThat transforme une obligation légale en opportunité de croissance.

iPaidThat se présente comme la solution comptable et financière innovante qui libère la créativité des entrepreneurs et des TPE/PME. Véritable point de douleur des entrepreneurs, la gestion comptable représente un enjeu majeur pour les entreprises. La moindre erreur peut en effet coûter cher et une absence de visibilité ou de perspectives sur la trésorerie peut compliquer les prises de décision.

Dirigée depuis 4 ans par Sébastien Claeys, Jean-Pierre Ocalan et Anne-Sophie Laignel, iPaidThat est une solution qui se veut intuitive, utile mais aussi compréhensible par une personne n'ayant aucune formation comptable.