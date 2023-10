IP Fabric lève 25 M$ pour accélérer l'adoption du Network Assurance

(Boursier.com) — IP Fabric, pionnier du Network Assurance automatisée annonce avoir levé 25 millions de dollars au cours d'une levée de fonds de Série B, financée par la société d'investissement One Peak - en collaboration avec Senovo et Presto Ventures. Ces nouveaux fonds permettront à IP Fabric de poursuivre ses objectifs de développer et de démocratiser le Network Assurance, en plus de réduire les risques de pannes et d'interruptions réseau pour les entreprises et les gouvernements.

IP Fabric est un pionnier du Network Assurance. L'entreprise aide aujourd'hui les entreprises et les organisations à surmonter la complexité du réseau, à assurer son automatisation et à en améliorer la sécurité. Le Network Assurance est devenu essentiel dans la gestion de l'infrastructure des réseaux privés, d'autant plus qu'elle s'avère, à l'échelle mondiale, beaucoup plus vaste qu'Internet, et constitue l'épine dorsale de notre économie. Les infrastructures de réseaux informatiques sont en effet à la base de tous les aspects de notre vie contemporaine, depuis nos aéroports à nos usines jusqu'aux services publics et aux systèmes financiers.

Les plateformes telles que celles d'IP Fabric sont désormais centrales pour découvrir, modéliser et visualiser rapidement des réseaux complexes, et surtout pour assurer une visibilité et un contrôle de bout en bout sur l'ensemble de l'infrastructure réseau d'une entreprise.

La complexité croissante rend la compréhension et la gestion des réseaux beaucoup plus difficiles pour les équipes dédiées et l'automatisation des réseaux en devient risquée : les entreprises qui ne pourront pas s'assurer des effets (positifs ou négatifs) d'une automatisation sur le reste du réseau et qui n'auront pas fait appel au Network Assurance devront faire face à l'imprévu.

De plus, cette complexité rend l'identification et l'élimination des vulnérabilités impossible pour les entreprises, et participe à la création de multiples angles morts que les hackers peuvent potentiellement exploiter. Ces éléments, cumulés, représentent le cocktail parfait pour mettre en péril la résilience d'un réseau.