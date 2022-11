'Investissement responsable' : la Banque de France rejoint l'initiative PRI de l'ONU

(Boursier.com) — Depuis novembre 2022, la Banque de France compte parmi les signataires des Principes pour l'Investissement Responsable de l'ONU et devient l'une des premières banques centrales à rejoindre cette initiative, concrétisant ainsi son engagement à se conformer aux standards internationaux de référence dans le cadre de sa politique d'investissement responsable.

La stratégie d'investissement responsable de la Banque de France s'est construite et développée à partir de l'objectif essentiel de lutte contre le changement climatique et de prise en compte des critères de soutenabilité. À travers son adhésion aux Principes pour l'Investissement Responsable, initiative soutenue par l'ONU, la Banque de France souhaite signaler son engagement à poursuivre sa contribution à cet effort global et à y associer l'action des banques centrales.

Avec l'initiative PRI (pour Principles for Reponsible Investment), la Banque de France rejoint un réseau d'investisseurs internationaux qui s'engagent à respecter des standards reconnus pour l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs pratiques d'investissement.

Les PRI astreignent leurs signataires à imposer des objectifs d'investissement responsable sur plus de 50% de leurs actifs, disposer d'une équipe dédiée à la mise en oeuvre de ces objectifs et organiser une supervision de cette action.

Fondés en 2005 avec le soutien de l'ONU, les PRI sont une plateforme internationalement reconnue dont l'objectif consiste à développer et promouvoir l'investissement responsable à travers le monde. Le réseau des investisseurs signataires compte actuellement 126 tn EUR d'actifs sous gestion et regroupe également des gestionnaires d'actifs et des fournisseurs de services financiers.

"Depuis son lancement en 2018, la stratégie d'investissement responsable de la Banque de France est bâtie sur notre ambition d'intégrer toujours davantage les 3 dimensions de l'E-S-G dans nos décisions d'investissement. L'adhésion aux PRI témoigne de notre alignement avec un standard mondial de référence et de notre volonté de nous positionner parmi les banques centrales leader en matière d'investissement responsable" a déclaré Alexandre Gautier, Secrétaire général adjoint Finances et ISR à la Banque de France