Investissement & Intelligence artificielle : Bitpanda présente un plan initial de 10 M$

(Boursier.com) — La licorne et fintech autrichienne Bitpanda assoie sa position de leader en matière d'intelligence artificielle appliquée à la finance, avec Bitpanda.ai. La société annonce un investissement de 10 millions de dollars dans la création d'une nouvelle division dédiée à l'intelligence artificielle, et va encore plus loin dans sa volonté de démocratiser l'investissement grâce à un conseiller virtuel et alimenté par l'IA. Bitpanda fait de l'intelligence artificielle une partie intégrante de sa stratégie pour permettre à tous d'atteindre la liberté financière grâce à l'investissement.

"Historiquement, l'investissement était réservé aux plus fortunés, mais les fintechs comme Bitpanda l'ont rendu accessible à tous grâce à la technologie blockchain. L'IA est la prochaine technologie qui repensera la gestion de ses finances personnelles. Aujourd'hui, les conseillers en gestion de patrimoine sont réservés aux privilégiés, mais nous allons changer la donne en les rendant accessibles à tous. Ils seront pilotés par l'IA, entièrement personnalisés et accessibles 24 h/24, 7j/7, à partir du smartphone que chacun a dans sa poche" explique Eric Demuth, co-CEO et fondateur de Bitpanda.

Bitpanda.ai se concentrera sur la création de produits d'investissements innovants appuyés par l'IA. Cette nouvelle gamme inédite d'investissement comprendra et notamment : des solutions d'investissement personnalisées, des stratégies de portefeuille automatisées, des analyses de marché en temps réel et une expérience entièrement personnalisable et sur-mesure. Le conseiller virtuel piloté par l'IA, sera un outil puissant au sein de l'écosystème Bitpanda qui utilisera les dernières technologies de l'IA et d'automatisation pour révolutionner le parcours d'investissement des utilisateurs.