Investir dans l'ancien étoffe son offre de gestion locative avec SmartGarant

(Boursier.com) — Investir dans l'ancien, proptech dédiée à l'investissement immobilier et à la gestion locative annonce un partenariat avec l'assurtech française SmartGarant, pour protéger ses clients contre les sinistres et loyers impayés.

Créée en 2018 par deux frères, Lior et Raphaël Pardo, Investir dans l'ancien a pour ambition de démocratiser l'investissement locatif et le rendre accessible au plus grand nombre, via la mise en place d'un parcours client entièrement digitalisé et de plusieurs services clés en main : choix d'investissement immobilier, gestion locative, rénovation de biens, ameublement.

Présente sur l'ensemble du territoire français, la proptech pousse plus loin son offre d'accompagnement en s'associant à la solution digitale française de protection contre les loyers impayés, SmartGarant. Fondée en 2019, cette assurtech propose une GLI (Garantie des loyers impayés) inversée, à la charge du locataire. Un business model qui a déjà séduit plus de 1000 locataires et qui a permis à SmartGarant de boucler une première levée de fonds d'un million d'euros...