InvestEU : le FEI investit 50 ME dans World Fund

(Boursier.com) — Le Fonds européen d'investissement (FEI) investit - avec le soutien du programme InvestEU - 50 ME dans World Fund, fonds de capital-risque axé sur les technologies climatiques, se joignant ainsi à plus de 200 investisseurs, dont PwC Allemagne, Ecosia et le fonds de pension de l'agence britannique pour l'environnement, dans l'appui à la prochaine génération d'entreprises de technologies climatiques.

Il s'agit de l'un des investissements les plus importants que le FEI ait effectués dans un premier fonds de capital-risque.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la mission du FEI visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et à forte croissance dans toute l'Europe, ainsi qu'à veiller à ce qu'au moins 16% de son activité soit consacrée à des projets liés au climat et à l'environnement en 2022, l'objectif étant de passer à 25% d'ici à 2024.

Fondé en 2021, World Fund est le principal fonds de capital-risque européen dans le domaine des technologies climatiques. Il investit dans de jeunes pousses qui pourraient permettre d'économiser au moins 100 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an et de remédier au problème le plus pressant de notre époque. Les technologies climatiques sont l'un des domaines les plus dynamiques de la technologie européenne.

Les critères d'investissement stricts de World Fund visent à appuyer des entreprises utilisant la technologie pour réduire directement les émissions non seulement en vue d'accélérer la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Pour repérer ces jeunes pousses, l'équipe de spécialistes de World Fund a mis au point une évaluation du potentiel de performance climatique afin de jauger la capacité d'une jeune pousse à contribuer à l'objectif du fonds en matière de réduction des émissions.

Cette évaluation a conduit World Fund à investir, entre autres, dans IQM, chef de file de l'informatique quantique, Space Forge, jeune pousse européenne des technologies spatiales la plus dynamique d'Europe, et Planet A Foods, plateforme de fermentation de précision.

Jeunes pousses

Les ressources investies par le FEI dans World Fund proviennent de ses fonds propres, du nouveau programme InvestEU et de mandats régionaux de toute l'Europe, y compris des Pays-Bas (DFF), d'Allemagne (ERP Special Fund) et de Bavière (LfA). Dans ce cadre, World Fund investira aux côtés de l'Europe dans de jeunes pousses dans chacune de ces régions.

Fondé par Tim Schumacher, Daria Saharova, Craig Douglas et Danijel Viševi?, World Fund bénéficie d'une stratégie d'investissement de grande qualité, des meilleures pratiques et de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui lui ont permis d'être classé, début 2022, au premier rang des fonds en Europe en matière d'ESG par Preqin, fournisseur de données, d'analyses et d'informations pour l'industrie des actifs alternatifs.

Alain Godard, directeur général du FEI : "Le marché du capital-risque dans le domaine des technologies climatiques en est à ses balbutiements en Europe, et World Fund apparaît comme un fonds doté d'une expérience, d'un réseau, d'une hypothèse d'investissement et d'une expérience solides, ainsi que d'une équipe fondatrice pourvue d'une expertise scientifique et commerciale. Ces facteurs, ainsi que les critères de mesure du potentiel de performance climatique de World Fund, nous ont convaincus d'appuyer le premier fonds de cette équipe, avec le soutien de la Commission européenne, et nous sommes impatients de soutenir la prochaine génération de jeunes pousses à forte croissance dans le domaine climatique sur tout le continent."

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie : "Le nouveau programme InvestEU aidera les entreprises à accéder aux fonds dont elles ont besoin pour innover, se développer et créer des emplois dans l'ensemble de l'Europe. Cet accord illustre parfaitement comment ce programme nous aidera à atteindre nos objectifs écologiques en appuyant les jeunes pousses du domaine des technologies innovantes. Je me réjouis de voir InvestEU aider les entrepreneurs et entrepreneuses de toute l'Europe à débloquer des fonds qui leur permettront de réaliser leur plein potentiel."

Danijel Viševi?, cofondateur de World Fund : "Nous sommes ravis que le FEI nous accompagne en qualité de commanditaire principal de notre premier fonds, aux côtés du fonds de pension de l'agence pour l'environnement du Royaume-Uni, PwC Allemagne et Ecosia. Nous considérons cet investissement majeur, l'un des plus importants effectués par le FEI dans un premier fonds de capital-risque, comme un signal fort de l'engagement ferme de l'Union européenne dans la lutte contre la crise climatique. Il nous aidera à poursuivre notre mission de soutien aux entrepreneurs et entrepreneuses qui conduiront la décarbonation à grande échelle."