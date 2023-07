Invesco Real Estate annonce le lancement du projet de transformation de son immeuble Capital 8 au coeur de Paris

(Boursier.com) — Invesco Real Estate, société internationale de gestion d'actifs immobiliers d'Invesco Ltd., annonce aujourd'hui le démarrage des travaux de rénovation de Capital 8, un centre d'affaires emblématique situé au coeur de Paris.

Sobriété énergétique, nouveaux usages, avec Capital 8, Invesco Real Estate signe un ambitieux projet de transformation...

Rénover, restructurer, préserver, améliorer?

Acquis en 2018 par Invesco Real Estate, l'immeuble Capital 8, situé à proximité du Parc Monceau, constitue l'une de ses plus grandes acquisitions en Europe. Invesco a confié la transformation de cet immeuble au cabinet Naud&Poux, pour en faire un lieu de travail "à vivre" répondant aux attentes actuelles de ses occupants et à l'évolution des usages.

Développé sur plus de 45.000 m2 de surface utile, l'actif bénéficie déjà de 2.700 m2 d'espaces extérieurs auxquels seront ajoutés 1.500 m2 de toiture végétalisée, faisant de cet immeuble un véritable havre de verdure au coeur du quartier Monceau.

Végétaux en renfort

Conçue pour intégrer pleinement les critères ESG les plus exigeants, la transformation du bâtiment prévoit son ouverture sur la ville et une réduction de l'empreinte carbone liée à son exploitation grâce à d'importants renouvellements techniques engagés depuis 2020 et la connexion au réseau "Fraicheur de Paris".

La végétalisation des toitures rendues en partie accessibles contribuera également à renforcer la biodiversité en ville, mais aussi à proposer des lieux d'exception exclusifs. Enfin, les résidents profiteront de services sur-mesure avec notamment 1.000 m(2) d'espaces dédiés au sport, au bien-être et à la culture et un hub dédié aux mobilités douces. Autant de critères qui permettront à Capital 8 de viser les plus hauts standards de certifications et labels pour ce type de projet.