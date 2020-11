Inter Invest Capital lance une nouvelle gamme de fonds de capital-investissement immobilier

Inter Invest Capital lance une nouvelle gamme de fonds de capital-investissement immobilier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fort de son expertise en capital développement et en capital croissance auprès d'entreprises françaises et européennes, Inter Invest Capital, la société de gestion du Groupe Inter Invest, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de fonds de capital-investissement spécialisés sur le secteur immobilier.

Avec près de 100 millions d'euros d'encours sous gestion et plus de 40 participations en portefeuille, la société de gestion du Groupe Inter Invest agréée par l'AMF (no GP-15000006) se spécialise depuis sa création en 2015 dans des opérations de capital croissance et capital développement de PME françaises et européennes. Inter Invest Capital sélectionne ainsi des sociétés aux fondamentaux solides dirigées par des chefs d'entreprise ambitieux, ayant fait preuve de leur modèle et évoluant sur des marcheurs porteurs, comme par exemple Bureaux à Partager (Morning Coworking), participation minoritaire d'Inter Invest Capital cédée à Nexity en 2018.

Positionnée jusqu'à présent sur deux principales thématiques, la société de gestion gère, d'une part, une gamme de fonds de capital investissement en Outre-mer (gestion ou accompagnement de 6 Fonds d'Investissement de Proximité dans les DOM COM) et d'autre part, une gamme spécialisée en capital croissance composée de fonds professionnels réservés aux investisseurs avertis et éligibles au dispositif de l'apport-cession (article 150-0 B Ter du Code Général des impôts) ciblant des sociétés françaises et européennes.

Une gamme de fonds diversifiés et spécialisés sur les secteurs de l'immobilier et de l'immobilier géré

L'année 2020 marque ainsi le lancement d'une nouvelle gamme dont le premier véhicule est un fonds professionnel de capital investissement (au sens des articles L.124-159 et suivants du Code monétaire et financier) réservé à des investisseurs qualifiés (au sens de l'article 423-49 du Règlement général de l'AMF) et accessible à partir de 100.000 euros (30.000 euros sous certaines conditions).

Principalement investi en actions et de préférence au capital de sociétés non cotées, le fonds a pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des sociétés actives sur le secteur de l'immobilier (marchands de biens, réhabilitation, promotion immobilière) ou de l'immobilier géré (sociétés exploitant commercialement des actifs immobiliers : hôtellerie, hôtellerie de plein air, résidences avec services, nouveaux usages immobiliers, coworking, etc). Inter Invest Capital cible ainsi des secteurs d'activité aux dynamiques de marché diversifiées en France et en Europe.

D'une durée de 99 ans, ce fonds dit "evergreen" est un fonds perpétuel, continuellement ouvert à la souscription et offrant des fenêtres de liquidité trimestrielle dès 5 ans après sa constitution.

Ciblage pointu

L'investissement dans ce fonds éligible au dispositif de l'apport-cession permet par ailleurs de profiter d'une exonération d'imposition sur les plus-values de produit de cession de parts (IR pour les personnes physiques et IS pour les personnes morales) sous réserve du respect de certaines conditions, sous réserve de mécanismes de plafonnement des rachats à hauteur de 5% de l'actif du fonds.

"Nous ciblons des sociétés présentes sur des secteurs portés par des tendances de fond comme l'émergence de nouveaux concepts hôteliers ou immobiliers, le déficit de logements dans les centres-villes ou le vieillissement de la population. Les portefeuilles de nos fonds seront constitués progressivement selon une approche de diversification entre ces différents secteurs, et avec des horizons d'investissement à court terme (1-4 ans pour l'immobilier) et à moyen long terme (5-7 ans pour l'immobilier géré)", déclare Guillaume Donnedieu de Vabres, en charge du capital-investissement immobilier chez Inter Invest Capital.

Pour identifier ses futures participations, la société de gestion s'appuie notamment sur l'expertise reconnue du Groupe Inter Invest dans le secteur immobilier au travers de ses activités de réhabilitation (plus de 50.000 m2 d'immeubles anciens réhabilités) et de démembrement de propriété. En 2018, le Groupe avait diversifié ses activités grâce à une nouvelle société dédiée à l'immobilier patrimonial, Inter Invest Immobilier, qui propose des programmes " premium " en démembrement de propriété dans des villes dynamiques de premier plan (Bordeaux, Nantes, Toulouse ...). Une synergie payante puisque les promoteurs assistés par Inter Invest Immobilier dans le cadre de l'ingénierie financière et la distribution de leurs opérations immobilières en nue-propriété s'avèrent particulièrement intéressés par la possibilité offerte par Inter Invest Capital de financer leurs fonds propres ou leurs projets de promotion immobilière.