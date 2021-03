Inter Invest Capital aux côtés de L'Atelier de Joël Robuchon à Saint-Barthélemy

Inter Invest Capital aux côtés de L'Atelier de Joël Robuchon à Saint-Barthélemy









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inter Invest Capital accompagne le lancement du dernier né des restaurants gastronomiques haut de gamme "L'Atelier de Joël Robuchon" à Saint-Barthélemy dont l'ouverture est prévue en juin 2021 grâce à un investissement de 5 ME via ses Fonds d'Investissement de Proximité.

Joël Robuchon, figure emblématique de la restauration française, a développé son propre univers avec son associé Guy Job en déployant les Ateliers de Joël Robuchon dans le monde.

De 1981 à 2019, Joël Robuchon a créé plus de 20 restaurants gastronomiques en France (1*, 2* et 3* Michelin) et dans le reste du monde de Tokyo à Las Vegas, en passant par New York, Shangaï, Montréal...

Pour son nouveau projet, Guy Job, via la société L'Atelier, a adapté le concept de "l'Atelier Joël Robuchon" à son environnement avec un emplacement exceptionnel sur le port de Gustavia, point de convergence des yachts et du tourisme de luxe, tout en conservant les codes qui ont fait le succès du concept dans le monde entier.

L'Atelier sera décliné en trois espaces aux concepts distincts pour répondre à toutes les attentes des clients. Restaurant gastronomique, Brasserie "club" avec vue panoramique assurant un service toute la journée et une boutique traiteur (vente à emporter et salon de thé) ouverte également en continu. Fidèle à ce qui fait la réputation de ses restaurants, le personnel sera sélectionné parmi les meilleurs chefs, cuisiniers, boulangers pâtissiers et personnels de salle déjà formés par les équipes de Joël Robuchon.

Depuis 30 ans, le Groupe Inter Invest a financé plus de 21.500 entrepreneurs en Outre-mer. Plus récemment, par l'intermédiaire de sa société de gestion Inter Invest Capital agréée par l'AMF (no GP-15000006), 65 ME ont été levés sur 6 FIP investis exclusivement dans les DOM COM.