Inter Invest Capital annonce la cession de sa participation dans la société SPVIE Assurances

Inter Invest Capital annonce la cession de sa participation dans la société SPVIE Assurances









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de gestion de portefeuille du Groupe Inter Invest, Inter Invest Capital a cédé, le 20 mars dernier, sa participation (détenue en mandat de gestion) dans la société SPVIE Assurances, devenue, en quelques années, l'un des courtiers grossistes français spécialisés dans la conception et distribution en produits d'assurance les plus puissants du secteur.

Inter Invest Capital, spécialisée en capital-développement et en capital croissance des PME françaises et européennes, est entrée au capital de la société SPVIE Assurances en septembre 2015. L'objectif de cette prise de participation était alors d'accompagner la société dans le développement de son offre digitale différenciante, notamment pour faciliter le parcours commercial des courtiers et améliorer l'expérience client.

SPVIE Assurances a depuis connu une croissance exponentielle réussissant ainsi à se hisser, moins de 10 ans après sa création, dans le 'Top 10' des courtiers grossistes français.

Inter Invest Capital concrétise avec cette opération une très belle sortie. "Cette opération menée par Essling Capital et permettant aux dirigeants-fondateurs de conserver une part majoritaire du capital de la société, constitue une très belle performance, réalisée en moins de 5 ans, période au cours de laquelle nous sommes fiers d'avoir pu accompagner le groupe SPVIE Assurances dans son développement", précise Benjamin Cohen, Directeur associé d'Inter Invest Capital.