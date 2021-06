Insurtech : Hoggo lève 11 millions d'euros auprès de Partech

Insurtech : Hoggo lève 11 millions d'euros auprès de Partech









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoggo annonce avoir bouclé une série A de 11 millions d'euros, menée par Partech avec la participation de son investisseur existant GFC. La plateforme Hoggo permet à toutes les entreprises d'optimiser et de simplifier la gestion de leurs contrats santé et prévoyance depuis une unique plateforme quel que soit l'assureur. Son ambition: devenir la première plateforme de distribution et de gestion d'assurance santé et prévoyance.

Créée par Anna Rossin et Louis Fourrier fin 2018, Hoggo s'attaque à l'assurance santé et prévoyance collectives, un marché de plus de 34 milliards d'euros en France. L'insurtech accompagne aujourd'hui 2.000 sociétés, chefs d'entreprise et responsables RH qui composent quotidiennement avec une gestion administrative et réglementaire complexe couplée à une expérience client globalement déceptive.