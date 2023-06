Insify annonce avoir levé 10 millions d'euros supplémentaires

(Boursier.com) — Insify , le néo-assureur dédié aux entrepreneurs et aux TPE annonce avoir levé 10 millions d'euros supplémentaires, portant ainsi sa levée de fonds totale en Série A à 25 millions d'euros.

Ce tour de table a été mené par Munich Re Ventures, rejoint entre autres par le pilote et champion de monde de Formule 1 Nico Rosberg ainsi que par Opera Tech Ventures (BNP Paribas). La start-up souhaite utiliser ces fonds pour continuer à améliorer et étendre sa gamme de produits d'assurance à destination des professionnels.