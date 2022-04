Inovalis REIT acquiert l'immeuble 'Le Gaia' à Nanterre

(Boursier.com) — Inovalis REIT annonce l'acquisition de l'immeuble de bureaux le Gaïa à la JV constituée par GA Smart Building et Paref dans le cadre de sa réalisation en Co-promotion.

Il s'agit de la 9e acquisition d'Inovalis REIT en région parisienne, confortant ainsi son positionnement sur ce marché avec un immeuble de haute qualité et compétitif, des locataires diversifiés et solvables dans une zone de bureaux stratégique, proche de La Défense, premier quartier d'affaires européen.