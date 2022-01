(Boursier.com) — InnovaFonds structure le Spin-Off de Chloride aux côtés de son management et de BPI France. Chloride figure parmi les leaders mondiaux du développement et de la fabrication des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS : Uninterruptible Power Supply) à destination des installations critiques des secteurs de l'Energie, du Transport, de l'Industrie, ou encore de l'Infrastructure.

InnovaFonds se positionne aux côtés du Management dans la prise d'indépendance de Vertiv Industrial Systems, division française du groupe américain Vertiv (Nyse : VRT) pour des raisons de recentrage stratégique.

L'opération porte sur l'acquisition de Vertiv Industrial Systems basée à Chassieu (69) et le carve-out des actifs étrangers des activités industrielles du groupe Vertiv au Royaume-Uni, en Turquie, en Espagne et aux Émirats Arabes Unis, filialisés à cette occasion.

A l'issue de l'opération, le nouveau groupe qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires pro forma de 90 M$ a repris sa dénomination d'origine, Chloride.

Chloride emploie plus de 300 personnes à travers le monde et réalise 70% de son chiffre d'affaires à l'international où le groupe dispose d'une base installée de près de 70.000 UPS qu'il maintient et rénove en conditions opérationnelles le plus souvent dans des environnements hostiles aux installations électriques (températures extrêmes, salinité, milieux Atex...).