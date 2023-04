Innovafeed a de la visite !

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, se rendront dans la Somme vendredi 21 avril dans le cadre d'un déplacement consacré au projet de loi industrie verte.

A cette occasion, les ministres inaugureront l'extension du site de l'entreprise Innovafeed à Nesle (80), leader de la production d'ingrédients durables à base d'insectes pour la nutrition animale et végétale.

Créée le 15 avril 2016, la start-up a été soutenue dès 2016 par l'Etat dans le cadre de l'initiative 'Greentech Innovation'. Six ans après sa création, Innovafeed dispose de la plus grande capacité de production d'insectes au monde avec 2 sites en activité au coeur des Hauts de France, situés à Nesle et Gouzeaucourt (représentant plus de 100.000 tonnes d'ingrédients par an). Ces développements se sont accompagnés de plus de 150 recrutements en 2022 avec de nouvelles embauches prévues en 2023...

Enfin, Innovafeed a intégré la promotion 2023 du programme French Tech Next 40, qui vise à faire émerger les futurs leaders technologiques français de rang mondial.