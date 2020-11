Innovacom se voit décerner le label "Relance" pour son fonds "Avenir Numérique 2"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Innovacom Gestion, pionnier du capital-innovation en France, annonce que son Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) "Avenir Numérique 2" a reçu le label gouvernemental "Relance".

Le nouveau label "Relance" reconnaît la contribution positive du fonds "Avenir Numérique 2" et, plus généralement, la philosophie de gestion d'Innovacom qui accompagne, depuis plus de trente ans, des start-up et entreprises innovantes au service de l'économie française.

Ouvert à la souscription depuis début novembre, le FCPI "Avenir Numérique 2" offre aux épargnants français la possibilité de soutenir les jeunes pousses technologiques les plus prometteuses. Dans le cadre d'opérations de capital-innovation et de capital développement, "Avenir Numérique 2" investira plus particulièrement dans les sociétés qui développent des solutions à même d'accompagner la révolution numérique de l'industrie afin de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Né d'un accord de place signé le 19 octobre par le Ministre de l'Economie et des Finances, "Relance" labellise les fonds d'investissement capables de mobiliser rapidement des ressources nouvelles dédiées au financement de long terme des entreprises françaises et accélérer, ainsi, la relance de l'économie.