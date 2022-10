Innovacom participe au nouveau tour de financement d'ITEN

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France et actionnaire historique d'ITEN, participe au nouveau tour de financement mené par le spécialiste français des micro-batteries, qui annonce une levée de fonds de 80 millions d'euros auprès notamment de Bpifrance et du Groupe SEB.

Présent depuis ses débuts à chaque tour de financement mené par l'entreprise, Innovacom réaffirme sa confiance et son engagement aux côtés d'ITEN en participant à cette nouvelle levée, à travers ses fonds d'investissement dédiés à l'innovation technologique Technocom2 et Avenir Numérique2, et en continuant à participer à la gouvernance.

"Nous sommes très fiers du chemin parcouru par ITEN depuis notre premier investissement dans la société alors en phase d'amorçage. Cette nouvelle étape est la concrétisation du potentiel que nous avions repéré dans la technologie développée par ITEN et le fruit d'un travail commun au service du développement d'une pépite industrielle française. Nous nous réjouissons que ce travail ait permis de susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs, publics et industriels, qui sont venus progressivement nous rejoindre. Un cap a été franchi et nous continuerons à jouer notre rôle au sein du Conseil d'administration de l'entreprise afin d'accompagner la croissance d'ITEN. Le succès d'ITEN est un bon signal pour l'écosystème : investir dans la deeptech et soutenir l'essor des technologies de rupture porte ses fruits sur le long terme ; il faut continuer à renforcer ce continuum de financement afin de faire émerger les futurs champions industriels français" explique Vincent Deltrieu, Partner et membre du Directoire d'Innovacom.