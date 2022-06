Innovacom investit dans Diabeloop

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, investit dans Diabeloop pour soutenir le développement commercial de l'entreprise et l'accompagner dans son internationalisation.

Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent a? l'avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom participe, via les fonds Avenir Numérique et Avenir Numérique 2, au tour de financement de Diabeloop d'un montant de 70 millions d'euros.

Innovacom investit aux côtés de LBO France et Terumo Corporation dans cette levée de série C qui associe également les investisseurs historiques de Diabeloop, CERITD, CEMAG invest, Kreaxi, Supernova Invest, AGIR A DOM, Crédit Agricole, Odyssée Venture, UI-Investissement (Sofimac) et Promontoires.

Créée en 2015, Diabeloop, jeune entreprise en forte croissance, propose des solutions personnalisées, reposant sur l'Intelligence artificielle (IA), destinées a? améliorer la prise en charge des personnes atteintes de diabète. En connectant un dispositif de surveillance continue du glucose et une pompe à insuline, les algorithmes de pointe développés par Diabeloop permettent une analyse des données en temps réel et d'automatiser l'administration d'insuline. A travers ses solutions innovantes, Diabeloop améliore ainsi la qualité de vie des personnes qui vivent avec un diabète en leur enlevant la charge d'une grande partie des décisions thérapeutiques.