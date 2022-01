Innovacom finalise avec succès la souscription à Avenir Numérique 2

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, finalise avec succès la souscription à Avenir Numérique 2, Fonds Commun de Placement dans l'Innovation à destination du grand public.

Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent à l'avant-garde des transitions environnementale, numérique et industrielle, Innovacom porte la capacité totale de financement de la série Avenir Numérique à 38 millions d'euros, bien au-delà de l'objectif initial de 25 millions d'euros.

La série Avenir Numérique, lancée en 2019, accompagne, par des prises de participations minoritaires, tous les stades de développement de petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre d'opérations de capital-innovation et de capital développement innovant. Innovacom privilégie plus particulièrement les projets à dimension industrielle ayant vocation à relever des défis sociétaux et environnementaux, tels que la transition énergétique, le développement de l'économie circulaire ou encore l'accompagnement de l'essor de l'industrie 4.0. Avec Avenir Numérique 2, qui a reçu le label gouvernemental "Relance", Innovacom investit aussi dans des secteurs d'avenir diversifiés comme le new-space ou encore l'IA.