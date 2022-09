Innovacom et Inco Ventures entrent au capital de ProfessorBob.ai qui boucle une levée de 4 ME

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, et Inco Ventures, expert dans l'investissement à Impact, entrent au capital de ProfessorBob.ai qui boucle une levée de 4 ME.

La startup développe un assistant virtuel d'enseignement pour permettre aux élèves d'apprendre plus rapidement et plus efficacement grâce à de l'intelligence artificielle. À travers la solution développée, ProfessorBob.ai ambitionne de contribuer notamment à la lutte contre le décrochage scolaire.