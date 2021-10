Innovacom entre au capital de SustainCERT

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, annonce participer, via son fonds Avenir Numérique, au tour de financement en capital de 10 millions de dollars de SustainCERT, positionnée sur le marché de la comptabilisation et la certification des émissions carbone.

Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent à l'avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom entre ainsi au capital de SustainCERT aux côtés de Citizen Capital et Microsoft Climate Innovation Fund.

Née en 2018 du spin-off avec la Fondation Gold Standard, organisme qui établit les exigences et les méthodologies afin de mesurer et vérifier l'impact des projets de réduction d'émission de carbone, SustainCERT est idéalement positionnée pour devenir un des premiers fournisseurs de solutions numériques de certification d'émission de gaz à effet de serre et de comptabilisation du bilan carbone des entreprises. En participant à son tour de financement de 10 millions de dollars, Innovacom entend ainsi soutenir son développement dans un contexte porteur, caractérisé par une demande croissante pour des solutions de mesure des émissions carbone crédibles, abordables, accessibles et reposant sur les meilleures pratiques.